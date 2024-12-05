Москва, 6 декабря, 2024, 01:13 — ИА Регнум. «Газпромбанк» остаётся единственным уполномоченным банком по расчётам за газ в рублях. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба финансовой организации.

«Газпромбанк» «Газпромбанк»

В банке напомнили, что 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

В документе говорится, что «Газпромбанк» продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который ведутся расчёты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны.

При этом «Газпромбанк» больше не содействует иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли для расчётов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в «Газпромбанке» рублёвый счёт средств в рублях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября администрация Белого дома расширила свой антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции США попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября заверил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Иностранные покупатели российского газа теперь могут производить оплату за сырьё не только через «Газпромбанк», это следует из указа Владимира Путина.