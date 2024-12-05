Москва, 6 декабря, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Украинская сторона не разглашает данные о погибших в ходе конфликта, но глава киевского режима Владимир Зеленский неофициально озвучил, что Украина потеряла менее 80 тыс. человек. Во время военных действий существуют особые правила. Об этом заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

При этом министр иностранных дел провёл сравнение с другой цифрой. По его словам, в течение года после начала операции в Палестине число убитых мирных жителей оценивается в 45 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем число гражданских лиц с обеих сторон украинского конфликта, погибших в течение десяти лет после госпереворота.

«Один год и десять лет. На Украине происходит трагедия. В Палестине — катастрофа. Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима», — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат напомнил, как в офисе Зеленского не раз говорили, что они «позаботятся» о том, чтобы такие города, как Харьков и Николаев, забыли, что такое русский язык. По их словам, украинцы должны уничтожать русских по закону или — при необходимости — физически.

«Бывший посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский прославился тем, что говорил, что их главная задача — «убить как можно больше русских, чтобы нашим детям пришлось убивать их как можно меньше». Подобные заявления входят в лексикон всего режима», — акцентировал Сергей Лавров.

На вопрос Карлсона о количестве погибших российских граждан с февраля 2022 года дипломат ответил, что не в его компетенции разглашать эту информацию. Лавров пояснил, что во время военных действий существуют особые правила и Минобороны РФ им следует.