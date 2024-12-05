Москва, 6 декабря, 2024, 00:35 — ИА Регнум. На 90-м году жизни скончался учёный, академик Российской академии наук Евгений Велихов. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе РАН.

Скорбь

В академии отметили, что не стало выдающегося ученого.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году он окончил физфак Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика.

С 1961 года он работал в Институте атомной энергии имени Курчатова.

В СССР с 1973 год он руководил исследованиями по управляемому термоядерному синтезу. В 1977 году Велихов инициировал международный проект по освоению термоядерной энергии ITER.

Евгений Велихов являлся одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2020 году он был удостоен звания Герой Труда. Также Велихов являлся Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР, Ленинской премии, Государственной премии РФ и других.

За свои труды и заслуги он награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Мужества. Евгений Велихов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».