Москва, 6 декабря, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Между Россией и США осталось несколько каналов связи для диалога, некоторые из них не предаются огласке. Таким образом ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на вопрос о переговорах на тему возможного обмена ядерными ударами.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Есть несколько «каналов», но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединённых Штатах. Было несколько таких обменов. Есть также «каналы», которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним то же, о чём говорят публично: «мы должны остановиться», «должны принять потребности Украины и её позиции», — пояснил Лавров.

Глава МИД России добавил, что западники поддерживают абсолютно бессмысленную «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, которая недавно была дополнена «планом победы». В связи с этим проводилась серия встреч, конференций и саммитов. В первой половине 2025 года союзники Киева пообещали созвать ещё одну конференцию, на которую «любезно пригласят» Россию, где ей будет предъявлен ультиматум. Всё это повторяется по различным конфиденциальным каналам, отметил Лавров.

Такер Карлсон снова вернулся к теме возможного обмена ядерными ударами и спросил о наличии у России и США механизма, который позволил бы избежать недоразумений и гибели сотен миллионов людей.

Лавров напомнил о наличии канала связи, который автоматически информирует о запуске баллистической ракеты. Так было и с пуском гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Это был тестовый пуск, уточнил министр.

Американский журналист поинтересовался, может ли на фоне разговоров о взаимном истреблении населения что-либо выйти из-под контроля за короткий промежуток времени.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об истреблении какого-либо населения не идёт. Россия много лет предупреждала НАТО об опасности приближения к своим границам. Американцы также не скрывали свою причастность к госперевороту на Украине. Сохранилась запись, на которой прозвучала цифра в 5 млрд долларов, потраченных на Украину после обретения независимости, в качестве гарантии того, что всё будет так, как хотят американцы. У России нет намерения уничтожать украинцев, они являются братским народом для россиян, подчеркнул Лавров.