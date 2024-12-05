Москва, 6 декабря, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Россия не начинала войну на Украине, а объявила о проведении специальной военной операции, для того чтобы защитить народ Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава МИД напомнил о словах президента Владимира Путина, который ясно дал понять, что Россия готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путём переговоров.

Задолго до начала СВО на Украине уничтожили ряд законов, регулирующих языковые и религиозные права проживающих в стране русских людей, указал Лавров. Из последнего стало принятие закона, запрещающего каноническую Украинскую православную церковь. На Западе при этом говорят о необходимости разрешить конфликт на основе Устава ООН и уважения территориальной целостности Украины, а Россия, мол, должна «уйти». О подобном заявляет и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Однако это неправильный подход, так как уважать Устав ООН нужно во всей полноте. Согласно документу, все страны обязаны уважать равенство государств и право наций на самоопределение. Существуют также другие резолюции, но высказывается осуждение России, содержатся призывы к уходу РФ с территории Украины на границы 1991 года, добавил Лавров.

«Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли крымчан или жителей Восточной и Южной Украины, абсолютно бесполезно. Крымчане отвергли госпереворот. Они потребовали, чтобы их оставили в покое. Заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми. Так же поступил Донбасс. Крымчане провели референдум и присоединились к России. Донбасс был объявлен пришедшими к власти путчистами террористами. Их обстреливали, атаковали артиллерией. Началась война, которая была остановлена в феврале 2015 года. Были подписаны Минские соглашения», — напомнил глава МИД России.

По словам Лаврова, РФ была заинтересована в прекращении военных действий. Однако киевский режим отказался вступить в диалог с людьми, назвав их террористами, пообещав им смерть в подвалах. Если бы не госпереворот 2014 года, Украина была бы до сих пор едина, а Крым оставался бы в её составе. Вместо выполнения соглашения в Киеве организовали госпереворот. Люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и Новороссии не считают Владимира Зеленского тем, кто представляет их интересы, поскольку их культура, язык, традиции, религия под запретом.

Первая статья Устава ООН, о которой на Западе никогда не вспоминают, гласит о необходимости уважать права человека, независимо от расы, пола, языка или религии. На Украине никогда не говорят об этом, потому что для русского и русскоязычного населения они полностью запрещены законом. Поэтому, когда говорят о разрешении конфликта на основе Устава ООН, не надо забывать, что документ не только о территориальной целостности, которая должна соблюдаться только в том случае, если правительство легитимно и если оно уважает права своего народа, заключил Лавров.