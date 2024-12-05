Москва, 6 декабря, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил позицию РФ относительно ядерных ударов и «послания сигналов» странам НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что российская сторона не хочет «усугублять ситуацию». Но поскольку для ударов по территории РФ ВСУ используют ракеты ATACMS и другое дальнобойное оружие, российские военные «вынуждены отправлять сигналы».

«Мы надеемся, что недавний сигнал от системы «Орешник» был воспринят всерьёз», — пояснил Лавров.

Глава МИД также отметил, что в последние дни некоторые официальные лица в Пентагоне и других организациях, включая НАТО, говорят о том, что блок является оборонительным союзом, но иногда можно нанести удар первыми, потому что лучшая защита — это нападение.

В этой связи Сергей Лавров напомнил, что представитель Стратегического командования минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность ограниченного ядерного удара.

«Такие угрозы вызывают беспокойство. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, — мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, — то это очень серьёзная ошибка», — акцентировал российский дипломат.

Лавров не раз подчёркивал, что Россия не хочет ни на кого нападать, это именно США напали на РФ, использовав киевский режим.