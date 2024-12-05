Штат Калифорния, США, 5 декабря, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Жителей США предупредили о цунами после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего у берегов штата Калифорния. Об этом 5 декабря сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

U.S. Navy После цунами

«Вы в опасности. Отойдите подальше от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь суши прямо сейчас. Держитесь подальше от побережья, пока местные чиновники не скажут, что возвращаться безопасно», — указали в предупреждении.

Жители Калифорнии получили рассылки на телефоны в 10:50 по местному времени (21:50 мск).

Угрозу цунами вызвало землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в Атлантическом океане, в 99 км от города Ферндейл на севере Калифорнии.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В последней сводке NOAA угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Калифорнии отменили.

Как сообщало ИА Регнум, британские сейсмологов предсказали, что США в ближайшие годы могут грозить 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение. Эксперты благодаря высокоточной подводной съёмке обнаружили признаки возможного катаклизма, исследовав Каскадную зоны субдукции и выявив четыре сегмента вдоль разлома протяженностью 970 км, охватывающего территорию от границы США и Канады до северной части штата Калифорния. Предположительно, в этом регионе могут произойти подземные толчки, которые вызовут мощное цунами, угрожающее нескольким штатам. При худшем развитии событий жертвами катаклизма могут стать десятки тысяч человек.