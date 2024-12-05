Москва, 6 декабря, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Россия и США официально не находятся в военном противостоянии, но происходящее на Украине можно назвать гибридной войной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Телеведущий отметил, что США финансируют конфликт, в который вовлечена Россия. Теперь американская администрация разрешила наносить удары по территории РФ. Разве это не война, поинтересовался Карлсон.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — ответил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва не хочет усугублять ситуацию. Но после применения ракет ATACMS и другого оружия большой дальности был послан сигнал. Россия надеется, что последнее испытание новой системы «Орешник» было воспринято всерьёз.

Также Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал своё уважение американскому народу, истории Соединённых Штатов и достижениям страны в мире. Нет видимых причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради вселенной, добавил министр.