Мадрид, 5 декабря, 2024, 22:53 — ИА Регнум. В споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из стран имеет свои интересы. Об этом написал корреспондент Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion.

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В некоторых документах, по утверждению журналиста, которые были составлены в НАТО, рассматривается гипотетическое административное устройство Украины в случае продолжительной оккупации.

Согласно этим документам, побережье Чёрного моря отойдёт Румынии, центральные и восточные регионы Украины будут под контролем ФРГ, а северные районы, включая Киев, уйдёт Британии.

Как утверждает Rebelion, это разделение напоминает стратегии территориального распределения, которые использовали в прошлых конфликтах, например, в операции «Барбаросса» во время Второй мировой войны, когда Украина была частью СССР.

Алехандро Марко дель Понт отметил, что Украина известна как сельскохозяйственная страна, но её реальная стратегическая ценность заключается в её минеральных и энергетических богатствах. По словам автора, благодаря разнообразию геологических зон, Украина входит в десятку крупнейших мировых поставщиков минеральных ресурсов, на её долю приходится около 5% от общемирового объёма.

Как сообщало ИА Регнум, предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН является абсурдным, заявил 20 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона в марте о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как это свойственно западным странам, свои намерения они маскируют, объясняя собственные «хотелки» якобы желанием оказать противодействие России, отметила она.