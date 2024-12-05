Киев, 5 декабря, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Сюжеты о «золотой молодёжи» Украины появились на каналах в Киеве после взлома телевидения хакерами. Об этом 5 декабря сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на киевские паблики.

geralt Хакеры. Атака

«Хакеры взломали украинское ТВ… Вместо украинских каналов в ТВ-пакете «Триолана» транслируют сюжет о «жирующей» за границей «золотой молодёжи» из Украины на фоне гибнущих обычных граждан», — уточнили журналисты.

В сюжете говорится, что доля «золотой молодёжи» — «паразитировать на патриотизме украинцев и спускать миллионы на гульки, рестораны и проституток».

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая украинские телеканалы подверглись взлому хакеров, после этого в эфирах показали торжественную церемонию парада Победы в Москве. По данным аналитического центра «Детектор Медиа», трансляцию парада вели с 10:00 до 10:18 мск.

В сентябре хакеры опубликовали данные более 800 бойцов Вооружённых сил Украины, вторгшихся в Курскую область. По словам хакеров, среди установленных лиц было много наёмников из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, а также Турции, Молдавии и других стран.