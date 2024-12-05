Москва, 5 декабря, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Рабочая поездка председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесена из-за полученного положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вопрос у журналистов вызвал тот факт, что Володина не было 5 декабря на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

В пресс-службе пояснили, что председатель работает в удалённом формате из-за выявленного коронавируса.

По этой же причине был перенесён официальный визит Вячеслава Володина в Индию, который должен был состояться с 2 по 4 декабря, пояснили журналистам в Госдуме, добавив, что уже согласованы новые даты в начале 2025 года для визита Володина в Индию.

Отмечается, что спикер не сможет присутствовать на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, два случая заражения коронавирусной инфекцией, которая относится к варианту XEC, выявлены в двух регионах России.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России пока не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.