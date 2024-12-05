Москва, 5 декабря, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко проинформировала о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, эпизоды которого имели место в Москве в сентябре 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом она отреагировала на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее вступился за одного из фигурантов расследования — чеченского подростка Муслима Мурдиева.

Всего по этому делу проходят несколько юношей. Заявление Петренко приводится в Telegram-канале СК РФ. Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов собрали необходимые доказательства.

Ведомство также опубликовало видеозапись с фрагментами драк, которые расследуются в рамках уголовного дела.

По информации Петренко, СК РФ установил, что в сентябре 2023 года пятеро подростков, вступив в сговор, избили в Москве восемь человек. Семеро потерпевших на момент совершения правонарушений являлись несовершеннолетними. Следователи считают, что участники группы намеренно шли на конфликт со случайными прохожими, а после избивали их.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рамзан Кадыров рассказал, что заступился за Муслима Мурдиева, обвиняемого по четырём преступным эпизодам. Глава Чечни выразил мнение, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, «сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном». Кадыров также выразил уверенность, что юношу освободят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы Чечни. Он отметил, что те, кто посчитает необходимым давать оценки, сделают это.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова ранее прокомментировала слова главы Чечни о Бастрыкине и Колокольцеве. Она подчеркнула, что нападки Кадырова смешны, поскольку являются попыткой «отбить своего по национальному признаку».

Ахмедова напомнила о скандальном случае с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, который зашёл в камеру с арестованным за сожжение Корана Никитой Журавелем и избил его. Своими заявлениями руководитель региона демонстрирует оторванность от реалий, добавила Ахмедова.