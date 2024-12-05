Москва, 5 декабря, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в 2025 году не будет, заявил 5 декабря министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Данные проблемы возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки, необходимо было найти дополнительные ресурсы, сказал Силуанов в интервью «России 1».

«Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объём средств увеличился более чем в два раза в этом году и составил более 1 трлн рублей. Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов», — заявил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 декабря в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин возмутился, что граждан не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Глава государства подчеркнул, что следует честно информировать граждан об условиях льготных кредитов, в том числе о существующих лимитах.

Критика в адрес правительства не признак недовольства Путина министрами, а часть рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее по поручению Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% была продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.