Москва, 5 декабря, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Слушатели программы «Время героев» приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе», которая состоялась 5 декабря в Москве в рамках одноимённого международного форума гражданского участия. Об этом сообщается на сайте программы «Время героев».

Ассоциация волонтёрских центров

В церемонии, которая проводилась в Центральном выставочном зале «Манеж», приняли участие Герой ДНР, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и майор Антон Шорохов.

Премия вручается за значительный вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем. В этом году лауреатов выбирали среди некоммерческих организаций и учреждений, а также из числа компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов страны. Волонтёром года назвали Марию Карпенко из города Курчатова Курской области. Её наградил президент РФ Владимир Путин.

Артур Орлов в своём выступлении выразил слова благодарности волонтёрам.

«У вас большое тёплое сердце. И я всегда говорил, что человек, который приносит добро, этим продлевает себе жизнь. Спасибо вам огромное от себя лично и от моих ребят, которые сейчас находятся там, за всё, что вы делаете», — сказал председатель правления «Движения первых».

Артём Жога в свою очередь рассказал, что за этот год узнал многое о деятельности волонтёров и добровольцев.

«Я за этот год познакомился с сотнями волонтёров, добровольцами разных возрастных категорий: от малышей из садиков, дошкольных учреждений, первоклашек до волонтёров серебряного возраста, это бабушки, дедушки, покрытые сединой. И каждый вносит свой вклад. Малыши рисуют красивые картинки, которые мы на фронте открываем, — и, украдкой вытирая слёзы, вспоминаем свой дом и своих детей. Это и тёплые носки. Кто бывал на фронте, тот понимает, что такое надеть носки, окунуться в тепло дома и почувствовать запах родного дома», — сказал Жога.

Антон Шорохов в ходе своего выступления прочитал стихотворение «Я видел слёзы мамы», которое написала Ирина Самарина-Лабиринт. Участник программы «Время героев» подчеркнул, что для него большая честь поздравить добровольцев с Международным днём волонтёра.

«Сегодня мы чествуем людей, которые, рискуя собственной жизнью и здоровьем, самоотверженно приходят на помощь другим. Они были рядом с нами и на фронте, оказывая всестороннюю помощь. Та поддержка и то тепло, которые мы, будучи на линии боевого соприкосновения, получаем от всех, кто вносит свой вклад в приближение Победы, а также любит и ждёт нас дома, зачастую оказываются решающими», — отметил майор.

В финал премии «Мы вместе» вышли 126 человек. Их выбрали народным голосованием. Команды финалистов представляли свои проекты в 10 номинациях. Кроме того, в финал допустили шесть претендентов в специальной номинации «Поступок года».

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» выступил Владимир Путин. Он призвал никогда не забывать о волонтёрах, погибших в Курской области, и поддерживать их семьи.

Путин также вручил орден Мужества раненному в Курской области волонтёру из Краснодарского края, руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко, который в середине августа пострадал в результате обстрела ВСУ, когда в составе эвакуационной бригады помогал вывозить мирных жителей.

Программа «Время героев» учреждена для участников и ветеранов специальной военной операции. Её решили проводить по тем же стандартам, что и проект «Лидеры России», выпускники которого могут занять высокие должности вплоть до министерских.

2 декабря участника программы «Время героев» капитана Павла Якушева назначили советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». 3 декабря участник первого потока «Времени героев», кавалер ордена Мужества капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на пост заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.