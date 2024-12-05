Москва, 5 декабря, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлекать платных специалистов, заявил 5 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Такие меры предусмотрены разрабатываемой стратегией развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сказал вице-премьер на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами, — то, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми — здесь именно (надо заняться. — Прим. ред.) повышением качества образования. Мы планируем заменить (репетиторов. — Прим. ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», — сказал Чернышенко.

Стратегия будет представлена в марте 2025 года, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября в своём поздравлении ко Дню учителя президент Владимир Путин выразил благодарность педагогам за их труд и отметил, что работа учителя вызывает особое уважение. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой.

Необходимо создавать условия для профессионального роста педагогов, а также для самого широкого применения наиболее передовых практик и методик, отметил также президент. В России развивается инфраструктура образования и системно обновляются образовательные программы, призванные дать детям востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире знания, указал Путин.