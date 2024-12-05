Москва, 5 декабря, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Антон Шорохов на международном форуме «Мы вместе» прочёл стихотворение, которое вызвало сильные эмоции у участников мероприятия.

Росмолодежь

Слушатели аплодировали Шорохову стоя. Некоторые не смогли сдержать слёз.

«Мне 40, жена и дети, а в сердце надежда тлеет, и солнце так тускло светит, ведь мама моя болеет. Я плачу, и шепчет мама, увидев слезу мужскую, я буду здоровой самой, ведь вами, сынок, дышу я», — говорится в стихотворении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933688" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Антон Шорохов, участник программы «Время героев», на сцене прочитал очень трепетное стихотворение

Как сообщало ИА Регнум, ранее были произведены новые назначения участников программы «Время героев». Так, 2 декабря капитан Павел Якушев стал советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». После завершения первого модуля подготовки в рамках программы он прошёл стажировку под наставничеством генерального директора этой компании Алексея Лихачёва.

3 декабря кавалер ордена Мужества и участник первого потока «Времени героев» капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Участник программы стажировался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а после был приглашён на должность в городском правительстве.

Программа «Время героев» учреждена для участников и ветеранов специальной военной операции. Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС. О начале работы программы объявил в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин. Её решили проводить по тем же стандартам, что и проект «Лидеры России», выпускники которого могут занять высокие должности вплоть до министерских.