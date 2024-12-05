Москва, 5 декабря, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил развитие отдельных отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе Кремля.

Глава государства объяснил важность этого вопроса.

«Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», — сказал он.

На совещании выступили два докладчика.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая на встрече с военнослужащими президент РФ заявил, что России удаётся получать на международном рынке вещи двойного и гражданского назначения, которые можно приспосабливать под боевые действия. Так глава государства отреагировал на рассказ одного из бойцов, который проинформировал о применении на фронте роботизированного комплекса «Курьер» с автоматическим гранатомётом АГС-17. Военнослужащий уточнил, что использование такой техники при штурмах помогает сохранять жизни.

15 мая Путин провёл совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса России. На встрече он поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову сделать всё для того, чтобы максимально раскрыть российское военное ведомство для инноваций. Глава государства отметил, что чем эффективнее средства поражения, чем они мощнее и точнее, тем меньше потерь у Вооружённых сил России. Президент назвал это ключевым моментом в ведении боевых действий.