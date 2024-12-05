Москва, 5 декабря, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Многие россияне узнали о возможности помогать и делать мир лучше благодаря конкурсу «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба платформы.

АНО «Россия — страна возможностей»

«5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). Многие участники конкурса «Это у нас семейное» — самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — оказывают бескорыстную помощь на постоянной основе. Они собирают посылки для бойцов специальной военной операции, проводят субботники, берут шефство над приютами для бездомных животных», — указано в сообщении.

В материале уточняется, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы, ведь в его заявочной части приняли участие более 587 тыс. человек из более 102 тыс. семейных команд из всех 89 регионов России и из 81 страны. В рамках одного из заданий «Добро и благодарность» дистанционного этапа участники совершили 3742 добрых дела. В итоге в финал прошли 300 семейных команд, каждая из которых отправится в поездку по стране от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», а 32 команды дополнительно получили сертификаты на 5 млн рублей.

В пресс-службе привели в пример прошедшую в финал конкурса семейную команду, которая учредила автономную некоммерческую организацию «ДОН», занимающуюся помощью участникам СВО и их семьям. В материале указано, что за счёт сотрудничества с более чем 500 волонтёрами конкурсанты за 40 поездок на новые территории доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в Москве с участием президента России Владимира Путина стартовал международный форум гражданского участия «Мы вместе». Форум проходит с 5 по 7 декабря в Москве. В нём примут участие более 20 тыс. участников со всей России и ещё из 40 стран мира. Одним из главных событий будет награждение лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе «Волонтёр года».

Президент в рамках форума вручил премию «Волонтёр года» Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации.