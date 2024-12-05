Киев, 5 декабря, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в командировку в Швецию и не вернулся на родину. Глава музея ответил, что именно на Украину он приезжал по рабочим вопросам и что живёт он в Швеции, передаёт украинское издание «Страна. ua».

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Бобровская заявила, что директор музея отправился в заграничную командировку, но так и не вернулся в страну. По её словам, Андрощук, у которого несколько гражданств, сначала посетил Италию и Швецию, а затем «потерялся» на выставке в Литве.

Однако глава музея заявил, что именно в Швеции находится его дом, а Украину он посещал по работе.

«Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а на Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не на Украине», — подчеркнул он.

Андрощук также добавил, что ещё три месяца назад подал заявление об отставке с поста директора музея.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что украинский сварщик сбежал через вырезанную дырку в мосту в Венгрию. По этим данным, мужчина намеревался бежать от мобилизации и, участвуя в ремонте моста, подготовил себе путь к бегству.