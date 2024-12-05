Москва, 5 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей молодёжной премии «ШУМ». По результатам очного этапа, который также прошёл 4 декабря в Москве, экспертный совет определил 15 лауреатов премии — по одному в каждой номинации и возрастной категории. Об этом рассказали в пресс-службе Росмолодёжи.

пресс-служба Росмолодежи

В церемонии награждения принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он объявил победителя номинации «Прорыв года» Яну Зарипову. Она является автором документального фильма «За гранью исключительности», рассказывающего о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В этом году завершается строительство Круглогодичного молодёжного образовательного центра «ШУМ». Это поручение нашего президента Владимира Путина, которое позволит лучшим участникам форумной кампании получить более профессиональную подготовку и образование вместе с педагогами и наставниками. И очень символично, что эта Премия проходит в Национальном центре «Россия», который был создан по поручению президента и собирает всё, чем гордится страна, ведь то, что вы делаете, — это очень важно для страны и это тоже предмет национальной гордости», — отметил Кириенко.

Премия объединила более 10 тыс. молодых людей со всей России, формирующих будущее отечественных медиа, указал в свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Она доказывает, что молодому поколению интересен не только развлекательный контент, но и социальные темы, наука, документалистика и другие важные направления.

«Очень важно, что 11 номинаций премии объединили как состоявшихся специалистов, так и начинающих авторов. В своих проектах они показывают разнообразие и богатство русской культуры, рассказывают вдохновляющие истории наших соотечественников. Благодаря их деятельности увеличивается число иностранцев, которые хотят жить в России, участвовать в совместных проектах и выстраивать международный диалог», — добавил Чернышенко.

Каждый из 15 победителей получил денежный приз в размере 750 000 рублей. Общий призовой фонд составил свыше 11 000 000 рублей. Награды победителям вручали известные журналисты, лидеры медиаиндустрии и почётные гости.

«Премия «ШУМ» — это замечательное завершение сезона работы Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ». Только за этот год в его программах приняли участие более 10 тысяч ребят. Это и форум, который проводится уже третий год, и блог-туры, и образовательные региональные программы. А теперь его новым флагманским проектом стала и Премия «ШУМ». Её популярность действительно впечатляет. Даже в период заявочной кампании прошли десятки очных и онлайн-встреч в профильных вузах страны, организованы 6 уникальных блог-туров: в Донбасс, на Байконур и Белоярскую АЭС, в музей «АТОМ», а также в офисы VK и Yappy. Хотя ещё не все материалы о Премии вышли в социальных сетях, их охват уже составил более 140 миллионов. Это отличный результат», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Премия — новый флагманский проект Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ», она направлена на выявление и поощрение талантливых специалистов индустрии медиа со всей страны. За время заявочной кампании сайт Премии собрал 10 000 анкет участников из 89 регионов России. В завершающий этап прошли 75 финалистов — из них более 70% номинантов являются жителями регионов, расположенных далеко за пределами столицы. Самыми активными регионами, помимо Московской области и Санкт-Петербурга, стали Ростовская, Свердловская и Челябинская области.