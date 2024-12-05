Москва, 5 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Иностранные покупатели российского газа теперь могут производить оплату за сырьё не только через «Газпромбанк», следует из соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости/Дмитрий Астахов

Документ опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в указ от марта 2022 года, в котором прописывался специальный порядок исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа.

Согласно новому документу, уполномоченные банки теперь могут зачислять средства в рублях, которые поступили от третьих лиц в качестве оплаты иностранными покупателями поставок голубого топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила свой антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.