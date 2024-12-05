Берлин, 5 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что призывной возраст на Украине «слишком высок», и порекомендовал мобилизовать молодёжь, женщин и беженцев, передаёт издание «Страна. ua».

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Генерал, живущий в Германии, отметил, что ВСУ могли бы активнее привлекать женщин и уехавших за рубеж украинцев. Он заявил, что видит украинских беженцев повсюду и считает это «неправильным». В Европе должны находиться только те, кто не может помочь Украине на поле боя, сказал Ходжес.

«Откровенно говоря, когда я несколько лет назад впервые услышал, что Украина не мобилизует молодёжь для борьбы с Россией, то был удивлен. На мой взгляд, призывной возраст на Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность», — добавил Ходжес.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя призвал украинцев не дать главе киевского режима Владимиру Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры».

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее заявил, что на Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте 18–25 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой эта мера коснётся студентов, подчеркнул он.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Кроме того, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.