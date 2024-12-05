ОАЭ, 5 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума выступил с ключевым докладом «Прощание с иллюзиями. Мировая энергетика в ловушке Фукидида». В своем выступлении он затронул вопросы энергетической безопасности, растущего спроса на ископаемое топливо, «зелёной» повестки и снижения роли доллара.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме

Глава «Роснефти» отметил, что мировая энергетика стала одним из инструментов гибридной войны США. Он напомнил, что эта ситуация была описана древнегреческим историком Фукидидом, который в своём труде «История Пелопонесской войны» описал классическую ловушку: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне с ними.

Игорь Сечин также обозначил продолжающееся увеличение спроса на ископаемое топливо. По его словам, только неизбежное повышение уровня жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», потребует роста добычи нефти почти в 2 раза. При этом Игорь Сечин констатировал, что мир далек от пика спроса на ископаемое топливо.

В своем выступлении глава «Роснефти» отметил ошибочность политики западных стран, направленной на вытеснение России с энергорынка. По его словам, это неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики. Игорь Сечин отметил, что совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что позволяет обеспечить надежность поставок энергоносителей зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Игорь Сечин подчеркнул, что компании «зелёной» экономики не способны достичь поставленных целей в срок. «В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зелёный» доллар бежит от «зеленой» повестки как от огня», — заявил Игорь Сечин.

По его словам, за последние три года энтузиазм западных фондовых рынков в отношении сектора возобновляемой энергетики практически сошёл на нет, в то время как акции компаний по производству «чистого» топлива за два года упали в несколько раз.

Причинами такого отношения инвесторов являются неспособность компаний «зелёной» экономики достичь поставленных целей в срок, в том числе из-за роста затрат, задержек в выдаче госкредитов и отсутствия доступа к новому финансированию. Он добавил, что такие компании, как Chevron, BP и Shell, останавливают проекты по производству альтернативного топлива.

Программа энергоперехода является мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, считает Игорь Сечин. По его словам, нездоровый ажиотаж, искусственно создаваемый сегодня вокруг темы изменения климата, приводит к откровенным злоупотреблениям. «Так, согласно недавнему расследованию международного объединения Oxfam, Всемирный банк не предоставил отчетность за расходы на почти 41 миллиард долларов, потраченные на климатические проекты», — рассказал Игорь Сечин.

При этом на энергопереходе зарабатывают отдельные государства. По мнению главы «Роснефти» об этом свидетельствуют намерения США объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических интересов. В качестве иллюстрации он привел публикацию Foreign Affairs, где издание выдвинуло идею поддержки «зеленых» технологий в развивающихся странах по аналогии с планом Маршалла.

«Новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобального лидерства и обретения технологического суверенитета США следует обязать развивающиеся страны закупать американские технологии и оборудование для «зелёного» перехода в обмен на американскую финансовую помощь», — рассказал Сечин.

Стимулировать желание партнеров бороться с изменением климата США намерены с помощью импортных пошлин. «Это подтверждает тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард», — заявил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также считает, что удержать позиции доллара на прежнем уровне уже вряд ли получится. «Увеличение дефицита платежного баланса США, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире и подрывает доверие к американской валюте, что напрямую угрожает её статусу», — отметил Сечин.

Глава «Роснефти» отметил особую роль Арктики в развитии российского ресурсного потенциала. В российских широтах сосредоточены 80% мировых запасов арктических нефти и газа. «Арктика должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии», — заявил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что Россия с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам. Он напомнил, что в 2016 году доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%. Но Россия вместе с партнерами создала ОПЕК+, доля которого составила 55%, что позволило стабилизировать рынок и защитить интересы производителей.

Решения ОПЕК+ существенно поддержали и американские сланцевые компании, которые, по словам главы «Роснефти», к этому времени уже «пустили по ветру более 300 миллиардов долларов капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на 200 миллиардов».

ОПЕК+ позволило американцам рассчитаться по долгам, нарастить добычу, инвестировать в НИОКР, а также превратить США в ведущего экспортера энергоресурсов.

В завершение доклада глава «Роснефти» особо отметил, что дискуссия XVII Веронского Евразийского экономического форума посвящена особенностям интеграционных процессов евразийского пространства с учетом национальных интересов, построенных на доверии, уважении и долгосрочности.