Москва, 5 декабря, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с властями регионов и Министерством обороны вопросы поддержки волонтёров при эвакуации детей из прифронтовой зоны.

Путин 5 декабря принял участие в работе международного форума гражданского участия «Мы вместе». В ходе церемонии глава государства вручил премию «Волонтёр года»Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации.

Кроме того, глава государства вручил орден Мужества раненному в Курской области волонтёру из Краснодарского края, руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко.

В своём выступлении на церемонии Путин заявил, что необходимо всегда помнить о волонтёрах, погибших в Курской области, и поддерживать их семьи.

4 ноября на встрече с активистами курского военно-патриотического центра «Вымпел» Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. После её окончательного освобождения будет очень востребована работа волонтёров, сказал президент.

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