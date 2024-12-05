Москва, 5 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном. Об этом сообщило Минобороны России.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Состоялся телефонный разговор В. В. Герасимова и председателя генерала Чарльза Брауна. В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разговор состоялся 27 ноября и по инициативе российской стороны. В публикации также отмечено, что информация была доведена до Брауна с целью предотвращения возможных инцидентов в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ВМФ и ВКС в ходе учений провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Восточном Средиземноморье.

Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон», дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр», также в учениях приняли участие истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сказано в сообщении.

Группировки российских войск провели ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, практические бомбометания. Часть боевых упражнений была выполнена с применением новейших средств, недавно принятых на вооружение, отметила пресс-служба.

В сентябре 2024 года были также проведены стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». В них приняли участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС РФ, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники и более 90 тыс. человек личного состава.