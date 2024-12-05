Дамаск, 5 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Посольство Китая в Сирии опубликовало экстренное сообщение, призывая своих граждан покинуть страну «как можно скорее». Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/TASS

В посольстве КНР сообщили, что из-за боевых действий на северо-западе Сирии ситуация с безопасностью в стране ухудшилась, поэтому гражданам рекомендуется как можно скорее покинуть страну. Кроме того, их уведомляют о том, что поездки и пребывание в районах боестолкновений могут привести к высоким рискам и это также повлияет на качество предоставляемой помощи.

«Посольство в Сирии рекомендует китайским гражданам, находящимся в Сирии, воспользоваться тем, что коммерческие авиарейсы ещё действуют, и как можно скорее вернуться домой или покинуть страну. Те, кто в состоянии сделать это, могут также покинуть страну через соответствующие наземные переходы исходя из соображений безопасности», — говориться в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. 29 ноября сирийская армия начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что атаки боевиков являются посягательством на суверенитет Сирии. Он уточнял, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на территории государства.

2 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили обстановку в Сирии и отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности в арабской республике.