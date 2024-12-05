Москва, 5 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. Указ главы государства был опубликован 5 декабря.

Новый порядок предполагает, что российские компании — экспортёры газа могут возобновить поставки тем иностранным покупателям, которые погасили задолженность зачислением рублей на счёт.

Также президент разрешил экспортёрам учитывать в обязательствах по оплате газа иностранными компаниями встречные требования к ним.

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