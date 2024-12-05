Москва, 5 декабря, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Необходимо всегда помнить о волонтёрах, погибших в Курской области, а также заниматься поддержкой их семей. Об этом заявил 5 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме гражданского участия «Мы Вместе».

РИА Новости/Максим Блинов

Он также выразил низкий поклон погибшим.

«Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Владимир Путин назвал волонтёров, участников спецоперации, педагогов и медиков опорой страны. Президент отметил, что фронту и мирным жителям помогают тысячи волонтёров. Кроме того, он подчёркивал, что на освобождённых исторических территориях также есть много смелых людей.

Путин также выразил согласие с необходимостью уравнять в правах всех волонтёров страны, в том числе представителей новых её регионов, принимающих участие в специальной военной операции в рамках волонтёрской деятельности.