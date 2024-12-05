Москва, 5 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря вручил орден Мужества раненному в Курской области волонтёру из Краснодарского края, руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко, сообщила пресс-служба Кремля.

Максим Блинов/POOL/ТАСС

«16 августа волонтёр в составе эвакуационной бригады помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения и получил ранение в результате обстрела ВСУ», — сказано в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933673" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Церемония вручения премии #МыВместе

Путин 5 декабря принял участие в работе международного форума гражданского участия «Мы вместе». В ходе церемонии глава государства вручил премию «Волонтёр года» Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на церемонии Путин заявил, что необходимо всегда помнить о волонтёрах, погибших в Курской области, и поддерживать их семьи.

Залогом всех успехов России, в том числе на фронте, является то, что все её граждане — это одна семья, сказал также президент. Ранее Путин отмечал, что Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают её сильной и помогают преодолевать любые трудности.