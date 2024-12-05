Москва, 5 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря вручил премию «Волонтёр года» Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Максим Блинов

Карпенко в 2016 году создала волонтёрское движение «Вторая жиZнь», которое осуществляет гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР для помощи мирным жителям.

С 2022 года Карпенко также помогает военным медикам и военнослужащим ВС РФ, участвующим в проведении специальной военной операции. Волонтёр организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает догоспитальную помощь пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в аппарат омбудсмена поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. После нападения ВСУ из региона были эвакуированы более 112 тыс. человек, ещё около 40 тыс. отказались от эвакуации и вернулись домой.

6 октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.

Путин 4 ноября на встрече с активистами курского военно-патриотического центра «Вымпел» заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. После её окончательного освобождения будет очень востребована работа волонтёров, сказал президент.