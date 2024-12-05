ОАЭ, 5 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В ОАЭ открылся XVII Веронский Евразийский экономический форум. Специальная сессия мероприятия была посвящена глобальной энергетической безопасности. В ней приняли участие главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка.

пресс-служба «Роснефти»

В ходе дискуссии исполнительный директор индийской компании Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад заявил о необходимости соблюдения баланса между доступностью, энергетической безопасностью и устойчивым развитием.

«Несмотря на критику в адрес углеводородного сектора, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, включая производство удобрений, пластмасс, фармацевтических препаратов и систем доставки медицинских препаратов», — сказал топ-менеджер индийской компании.

По его словам, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, возможности просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах, нет.

Как отметил бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака, в текущих условиях странам необходимо иметь диверсифицированную корзину энергоресурсов. Для вновь появляющихся сфер деятельности, среди которых создание центров обработки данных, требуются большие объемы энергии. «Поэтому с прагматичной точки зрения надо использовать все источники энергии», — добавил он.

В своем выступлении председатель совета директоров и главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх подчеркнул, что потребность в электроэнергии и спрос на нее в Индии растут на уровне 8–9% в год, что выше роста экономики, и спрос на электроэнергию будет только усиливаться.

«Сейчас весь рост идет от развивающихся стран. Им нужны доступные энергоресурсы», — сказал он. По его словам, если нефть и газ дороги, то у развивающихся стран нет другого выбора, кроме как обратиться к солнечной энергетике. Однако если цены будут доступными, то Индия сможет потреблять 8–9 млн баррелей в сутки.

Президент — председатель правления банка «ВТБ» Андрей Костин отметил, что пришло время создать финансовую инфраструктуру, параллельную западной. «Я имею в виду и систему расчетов, и систему передачи финансовых сообщений, и биржу — как фондовую, так для торговли зерном, нефтью, газом, золотом», — подчеркнул Костин.

По словам топ-менеджера ВТБ, на сегодняшний день возникла необходимость в создании собственных кредитных рейтинговых агентств, которые признавались бы странами БРИКС. Он отметил, что появление такой системы — это длительный процесс, а лучшим финансовым центром для развития такой инфраструктуры являются Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году присоединились к БРИКС.

Член правления РСПП Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что Россия действительно обладает огромными запасами углеводородов, значительная часть которых расположена на севере страны.

«Так, например, только масштабный проект «Восток Ойл», один из передовых и самых перспективных в мире, имеет колоссальную ресурсную базу», — сказал Пумпянский. «Восток Ойл» в достаточном объеме обеспечит углеводородами и Россию, и многие страны на долгие годы. Близость к Северному морскому пути является весомым преимуществом проекта, открывает широкие возможности поставок на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пумпянский добавил, что реализация проекта даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство.