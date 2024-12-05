Москва, 5 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Залогом всех успехов России, в том числе на фронте, является то, что все её граждане — это одна семья. Об этом 5 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

кадр из видео

Он указал на важность поддержки друг друга.

«Важна сама помощь. Она подчёркивает, что все мы одна большая мощная сплоченная семья, и в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Владимир Путин отмечал, что Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают её сильной и помогают преодолевать любые трудности. По словам главы государства, таким является безусловный выбор России. Путин также назвал семейные ценности опорой многополярного мира, процессы формирования которого только нарастают.

В феврале президент РФ заявлял, что уровень единения в России потрясает его. Тогда он добавил, что единение гарантирует стране победу.