Путин назвал единство залогом всех успехов России
Москва, 5 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Залогом всех успехов России, в том числе на фронте, является то, что все её граждане — это одна семья. Об этом 5 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».
Он указал на важность поддержки друг друга.
«Важна сама помощь. Она подчёркивает, что все мы одна большая мощная сплоченная семья, и в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — сказал глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, в январе Владимир Путин отмечал, что Россия — это огромная семья с общими ценностями, которые делают её сильной и помогают преодолевать любые трудности. По словам главы государства, таким является безусловный выбор России. Путин также назвал семейные ценности опорой многополярного мира, процессы формирования которого только нарастают.
В феврале президент РФ заявлял, что уровень единения в России потрясает его. Тогда он добавил, что единение гарантирует стране победу.