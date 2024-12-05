Москва, 5 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Ситуация с волатильностью курса рубля стабилизируется в течение нескольких недель, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вся ситуация с рублём сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчётов ГПБ («Газпромбанка»). Сейчас ситуация стабилизируется, наши участники ВЭД находят возможности расчётов со своими контрагентами. Я думаю, что это неделя-две, ещё одна неделька, и всё будет в порядке», — сказал он.

Курс рубля к доллару в последние дни снижается. В начале недели (2 декабря) он составлял 107,17 рубля, а к 5 декабря снизился до 104,23 рубля.

Как передавало ИА Регнум, США ввели 21 ноября санкции против 100 юридических и физических лиц. Среди них — руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, «Газпромбанк», «БКС-банк», банк «Центрокредит». Вскоре после этого курс доллара впервые с октября 2023 года превысил 100 рублей.

26 ноября Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля. Глава государства назвал непростыми процессы, которые идут сейчас в России и в соседних странах. Он добавил, что эти процессы находятся под контролем.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев ранее отметил, что темпы роста доллара — явление временное. Он уточнил, что на ускоренное ослабление рубля влияет новый виток геополитического обострения.