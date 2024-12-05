Лондон, 5 декабря, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Политическая карьера главы киевского режима Владимира Зеленского может закончиться подписанием соглашения о разделе территории Украины, написал британский историк и писатель Оуэн Мэттьюс в своей статье для журнала The Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Автор публикации обратил внимание на то, что различные оппозиционные силы в Киеве начали говорить о президентских выборах, которые, по предположению обозревателя, могут состояться в мае 2025 года. Мэттьюс считает, что в такой ситуации глава киевского режима станет главным объектом критики в стране.

Писатель также выразил мнение, что украинскому политику «придётся подписаться» под документом о разделе» Украины и это станет его политическим финалом. Кроме того, автор статьи назвал очевидным то, что жители Украины будут винить главу киевского режима во всех неудачах, в том числе и на фронте.

Мэттьюс напомнил о коррупционных скандалах и облавах, которые устраивают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). По его мнению, всё происходящее в стране только усиливает раздражение простых людей.