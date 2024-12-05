Донецк, 5 декабря, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В Донецке отложили начало рассмотрения по существу уголовного дела об убийстве журналиста Рассела Бентли, известного под позывным Техас. Об этом 5 декабря сообщил представитель вдовы погибшего ― адвокат бюро города Москвы «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.

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Он уточнил в беседе с ТАСС, что Донецкий гарнизонный военный суд принял такое решение из-за неявки подсудимых, которые не были доставлены конвойной службой.

«Судебное разбирательство по существу не состоялось. Суд отложил рассмотрение дела по существу на 20 декабря», ― добавил правозащитник.

Адвокат также сообщил, что суд отклонил его ходатайство о том, чтобы процесс был гласным и открытым. Прокурор настоял на проведении заседаний в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле военкор, приехавший на Донбасс в 2014 году и вступивший в ряды ополченцев, пропал на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Позже выяснилось, что Техас был убит.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв 6 мая заявил о необходимости расследовать убийство Техаса и наказать виновных. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» позднее уточнил, что подозреваемые в убийстве «носят погоны», они задержаны и дают признательные показания.

20 сентября Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве Бентли. Расследование велось в отношении российских военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Их, в зависимости от роли каждого, обвинили в групповом превышении полномочий, применении насилия и пыток, которые повлекли смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления с помощью перемещения останков.

Бентли воевал в составе батальона «Восток» и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Техас заявлял, что его восхитили мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским боевикам. Он также активно занимался волонтёрской деятельностью и был удостоен наград ДНР. В марте 2022 года американец заявил, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим от агрессии Киева жителям Донбасса.