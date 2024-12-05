Кишинёв, 5 декабря, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке Виктора Парликова с поста министра энергетики. Об этом сообщили на сайте главы республики.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

«Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе.

Это произошло на фоне кризиса в энергетике и роста тарифов в стране.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан обратился к парламенту страны с требованием ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, а также потребовал отставки Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергея Тофилата.

Глава правительства также распорядился увеличить возможности импорта электроэнергии и газа из соседних стран, в частности, подготовиться к сценарию взаимоподключений к линиям электропередачи высокого напряжения Румынии.

В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременных платежей. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

При этом Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».