Варшава, 5 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Больше половины беженцев с Украины, которые прибыли в Варшаву с начала специальной военной операции, уже уехали. Об этом рассказал журналистам мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

Sergei Grits/AP/ТАСС

Глава города заявил, что в последние годы более 2 млн украинцев приехало в страну, а в пиковый момент в Варшеве их насчитывалось порядка 350 тыс. Однако теперь почти 200 тыс. из них покинули столицу.

«Что касается беженцев, то сейчас в Польше их более 1,5 млн, в одной только Варшаве — 150-160 тыс.», — отметил мэр.

Тем не менее, Тшасковский ожидает, что часть таких беженцев останется в Варшаве насовсем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам, так как Варшава уже это сделала.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что настаивает на необходимости перестать предоставлять убежища беженцам. Ранее он заявлял об этом в рамках новой миграционной политики.

В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем, кто постоянно проживает в стране.