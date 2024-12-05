Одинцово, Московская область, 5 декабря, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В отношении администрации Одинцовского городского округа возбудили уголовное дело за отсутствие дороги в СНТ «Клин», сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело возбудили после того, как в СМИ начали появляться сообщения о плачевной ситуации с подъездом к СНТ. В настоящее время ни одной нормальной дороги, соответствующей требованиям, нет. Людям приходится добираться фактически по туннелю, заполненному водой, и проходящему под железнодорожными путями. Проехать по такой «дороге» не может даже спецтранспорт пожарных и других экстренных служб. При этом суд ещё три года назад удовлетворил иск местных жителей и обязал местную администрацию за два месяца сделать нормальную подъездную дорогу к СНТ.

Через год суд даже расписал чиновникам, как именно возвести новую дорогу.

Однако несколько дней назад СМИ снова показали состояние подъезда к садовому товариществу, а местные жители поведали, что из-за отсутствия дороги пожарные не могут оперативно приехать, поэтому в случае возгорания одного строения пожар разрастается и на другие постройки.

В результате было возбуждено уголовное дело. Правоохранители планируют допросить сотрудников администрации Одинцовского городского округа.

21 ноября ИА Регнум сообщало, что в Челябинске возбудили уголовное дело из-за огромной ямы с кипятком, образовавшейся на дороге. В неё упал ребёнок и получил травмы. Глава Курчатовского района Челябинска после случившегося решил уволиться.