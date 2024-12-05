Москва, 5 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Нападки главы Чечни Рамазана Кадырова на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дела Владимира Колокольцева из-за расследования в отношении 14-летнего чеченца смешны, так как по сути являются попыткой «отбить своего по национальному признаку», что вообще неправомерно, указала член Совета по правам человека, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В частности, он сказал, что руководители СК и МВД Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах. Обвинение прозвучало в связи с делом 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется в избиениях прохожих вместе с группой лиц. Он находится под домашним арестом. Кадыров пообещал всё равно его освободить, он, мол, со всеми переговорил. И в этом ракурсе тем более смешны его нападки на Бастрыкина с Колокольцевым — защита по национальному признаку, то есть отбивание своего, это не вполне правомерное деяние», — написала член СПЧ в своём Telegram-канале.

Марина Ахмедова напомнила и о скандальном случае с Адамом Кадыровым, который свободно зашёл в камеру с арестованным за сожжение Корана Никитой Журавелем и избил его. Говорить о законности таких действий вообще не приходится, указала она.

Но самое главное в высказываниях главы Чечни — другое. Так, он заявил, что Владимир Колокольцев якобы дал некую команду и теперь приезжих избивают, забирают, выгоняют: «Наших братьев, которые нам необходимы… Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не разговаривают с людьми», — утверждал глава Чечни.

«Ну… я думаю, что, если б Кадыров выехал в регионы, и без охраны, он бы много запоминающегося о себе услышал. И что значит — «Почему мы потеряли Украину, Грузию?». То есть человек воюет почти три года и до сих пор так и не понял, почему, как и что случилось с Украиной? Не понимает причин конфликта? За что же он тогда воюет? Тем более если мы, по его словам, сами виноваты. И что такое «наших братьев, которые нам необходимы»? По каким параметрам мигранты нам братья? По исламу? То есть вот это разделение на свой-чужой для Кадырова действует по религиозному признаку? Нам мигранты ­не братья. Мне братом может быть чеченец, который бьется за нас в СВО, но мигрант мне точно не брат до тех пор, пока он не стал ассимилированной частью общества», — подчеркнула член СПЧ.

Марина Ахмедова обратила внимание на то, что своими словами Кадыров лишь демонстрирует оторванность от реалий.

Накануне, 4 декабря, Рамзан Кадыров провёл «прямую линию», на которую прибыл на трофейной БМП Bradley в компании пленных бойцов ВСУ. Среди прочего он прокомментировал ситуацию с домашним арестом юного чеченца Мурдиева, в отношении которого ведётся расследование по делу о нападении на прохожих. Момент одной из драк, ставшей причиной уголовного дела, попал на видео. Сам юноша утверждает, что «защищал друга». Однако СК показал ряд видеороликов, на которых запечатлено, как мальчик жестоко бьёт других людей.