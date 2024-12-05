Москва, 5 декабря, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Средства на повышение минимального размера оплаты труда в федеральном бюджете РФ предусмотрены. Об этом рассказала ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Политик заявила, что повышение МРОТ до 22 440 рублей, назначенное на 1 января 2025 года, пройдёт без проблем.

«Мы считаем объёмы, которые предусматриваются в федеральном бюджете, регионы оценивают свои возможности. Средства предусмотрены, у нас проблем в этом смысле нет», — сообщила она.

Как передавало ранее ИА Регнум, законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла 22 октября. Минимальный размер оплаты труда вырос с 19 242 рублей до 22 440 рублей, рост составил 16,6%.

Инициатива призвана способствовать реализации задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению роста минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом — не менее 35 тыс. рублей в месяц. Глава государства отмечал, что с 2025 года МРОТ достигнет 48% медианной зарплаты и в дальнейшем будет зависеть от общего роста зарплат в стране.