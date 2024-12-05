Москва, 5 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дениса Мантурова, как обстоит дело со строительством заводов по переработке мусора.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? Ростех должен был их строить?» — спросил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, обращаясь к Мантурову.

Вице-премьер ответил, что запуск двух заводов запланирован на первый квартал 2025 года, и пригласил президента на открытие. Путин заметил, что «ленточки резать» все готовы с удовольствием, и снова задал вопросы — где деньги и что происходит со строительством заводов.

«Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет?» — сказал глава государства.

Он отметил, что в случае возникновения вопросов с локализацией необходим план совместных действий по так называемому догоночному графику работы.

Путин попросил, чтобы Мантуров доложил о ходе строительства премьер-министру Михаилу Мишустину, и поручил вице-премьеру держать ситуацию на контроле.