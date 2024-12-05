Дамаск, 5 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Сирии опровергло информацию о том, что вооружённые антиправительственные формирования прорвались в город Хама — административный центр одноимённой провинции. Пресс-служба ведомства заявила, что ситуация на всей территории города стабильна и безопасна.

Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

«Новости о наступлении террористов в район Джиср-эль-Мизраб или их прорыве в какой-либо район города Хама не соответствуют действительности», ― отмечается в тексте сообщения в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В министерстве подчеркнули, что сирийская авиация при поддержке России наносит удары по транспортным средствам террористов на севере Хамы, линия обороны сирийских сил в этом направлении укрепляется.

Ранее командир антиправительственных сил Хасан Абдул Гани в Telegram-канале командования военных операций сообщил, что боевики продвигаются по нескольким направлениям в пределах города Хама и в направлении центра города.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.

2 декабря командование правительственной армии Сирии заявило, что войска страны и Воздушно-космические силы России уничтожили за несколько часов более 400 боевиков на территории провинций Алеппо и Идлиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наступление боевиков на позиции правительственных войск Сирии является посягательством на суверенитет этой страны. Он уточнял, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка на сирийской территории.

2 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, в котором, в частности, обсудил обострившуюся обстановку в Сирии. Главы государств отметили, что масштабная агрессия, которую совершили боевики, направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности в арабской республике.