Париж, 5 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке французского правительства, сообщили 5 декабря в пресс-службе Елисейского дворца.

РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Это заявление было подано после вотума недоверия, вынесенного национальным парламентом.

«Сегодня премьер-министр подал президенту республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял», — отмечается в сообщении президентской канцелярии.

В Елисейском дворце также уточнили, что Барнье и другие члены правительства продолжат исполняли свои обязанности до назначения нового состава указанного органа исполнительной власти.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье. Документ на рассмотрение внесли депутаты, представляющие интересы левых сил. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что оппозиция выдвинула вотум недоверия после того, как Барнье провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов. Она назвала документ «самым жестоким бюджетом» социального страхования в истории страны.