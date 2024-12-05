Москва, 5 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries разрешит возвращать товары в любой пункт выдачи заказов (ПВЗ) с помощью QR-кода. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что раньше товары можно было вернуть только в том ПВЗ, где выдали заказ. Теперь же введённые изменения упростят процедуру как для клиентов Wildberries, так и для сотрудников, которым больше не придётся тратить время на долгую обработку запроса и операции, производимые вручную.

«QR-коды для возврата товаров — это шаг вперёд в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов», — сказал глава департамента ПВЗ объединенной компании Wildberries и Russ Максим Ким.

Инструмент с генерацией QR-кодов постепенно появится у всех клиентов маркетплейса, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, маркетплейс Wildberries запустил собственную сеть автозаправочных станций, которая доступна для водителей компании. В организации сообщили, что рассматривается возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов.

В августе Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Домен маркетплейса Wildberries, созданный в 2004 году и оплаченный до конца марта 2025 года, также перешёл компании «РВБ».

Тем не менее, 5 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах, в том числе и в Wildberries. Сообщается, что с осени 2024 года скидки на товары стали устанавливаться без согласия продавцов. Таким образом крупные маркетплейсы освобождали склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рисковали понести убытки.

Кроме того, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 года по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.