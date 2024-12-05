Саров, Нижегородская область, 5 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Жителя Сарова задержали по подозрению в двойном убийстве после того, как он вернулся на место преступления за отрубленной головой. Об этом сообщает 5 декабря Telegram-канал Shot.

Прокуратура Нижегородской области

По информации канала, маньяк убил соцработницу и парализованного инвалида, после чего отрезал женщине голову и положил в пакет. Он хотел забрать голову с собой в качестве трофея, но забыл. Дверь он запер найденными в квартире ключами и вернулся домой.

«Но дома вспомнил про голову. На этом и попался. Его скрутили на середине пути», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 29-летний подозреваемый, проживающий неподалёку от места убийства, страдает заболеванием психики. Зачем он расправился с пожилыми людьми, задержанный объяснять отказался.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в городе Сарове Нижегородской области нашли убитыми 78-летнего мужчину и 77-летнюю женщину. Преступление было совершено в одной из квартир на первом этаже дома по проспекту Ленина. Предположительно, убийца вошёл в квартиру за сиделкой, которая пришла к инвалиду, после чего убил обоих. Женщину он обезглавил.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу, когда он возвращался к месту преступления. Во время обыска у него нашли испачканную кровью одежду.