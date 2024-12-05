Москва, 5 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. «Газпромбанк» получил две награды финансовой премии Frank Payroll Award 2024. Зарплатные карты банка признали самыми выгодными для массового сегмента, а банк вошел в ТОП-3 лучших зарплатных банков. Премия ежегодно вручается аналитической и консалтинговой компанией Frank RG на основе проведенного исследования «Рынок зарплатных проектов 2024».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Рейтинг составляется на основе исследования зарплатных предложений банков для физических и юридических лиц, банковских показателей, опроса клиентов — физических и юридических лиц, а также независимой оценки удобства банковского сервиса, выгоды зарплатных карт и тарифных условий.

Для зарплатных клиентов «Газпромбанка» доступны программы лояльности, возможность получать повышенный кешбэк у партнеров банка, а также надбавки по вкладам и накопительным счетам в «Газпромбанке». Кроме того, у таких клиентов есть персональный зарплатный менеджер.

«Зарплатный бизнес — одно из самых сложных направлений в работе банка. Необходимо учитывать большое количество нюансов, слышать и слушать своего клиента», — отметила начальник департамента развития зарплатного бизнеса «Газпромбанка» Наталья Реймер. Она отметила успехи банка в этом направлении, указав на то, что он достиг исторического рекорда по количеству компаний, которые выбрали его для своего зарплатного проекта.