Москва, 5 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после заседания Совета по нацпроектам попросил остаться главу Сбербанка Германа Грефа, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

РИА Новости/Валерий Шарифулин/POOL

«Я бы попросил Михаила Викторовича Шмакова, Грефа и Мединского Владимира Ростиславовича подойти ко мне», — сказал российский лидер.

На заседании Путин возмутился, что людей не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Он подчеркнул, что следует честно информировать граждан об условиях льготных кредитов, в том числе о существующих лимитах.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания президент также заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Он отметил, что нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

Также глава государства отметил, что информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах стоит изложить в понятном для граждан справочнике.

Кроме того, Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в России в 2025 году. Президент отметил, что сложность этой задачи очевидна, и ясно, что не всё в этом вопросе зависит от действий власти.

Путин также затронул тему развития технологий и назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического роста РФ. Он подчеркнул, что в процессе укрепления технологического суверенитета следует наблюдать за процессами в отраслях в целом.

Российский лидер, кроме того, сообщил о подготовке нацпроекта по ракетно-космической промышленности. Диверсификация работы оборонно-промышленного комплекса страны потребуется уже в ближайшем будущем, сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика Путина в адрес правительства является не признаком недовольства министрами, а рабочим процессом.