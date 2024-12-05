Москва, 5 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Происходящие на линии боевого соприкосновения события будут определять жизнь России на годы вперед. Об этом 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может, и на десятилетия», ― отметил российский лидер.

Глава государства отметил, что его одновременно удивляет и восхищает то, что российские бойцы прямо на линии боевого соприкосновения конструируют беспилотники и применяют их в боевых условиях.

«Это говорит о том, что у нас создана среда, которая генерирует таких специалистов ― мужественных, героических и в то же время хорошо подготовленных», ― подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что при снижении показателей этой сферы, отсутствии соответствующих условий в субъектах страны, подготовке меньшего числа специалистов страна не сможет решать стоящих перед ней задач ни в гражданской сфере, ни в сфере обеспечения безопасности государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 ноября заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

Он также добавил, что ВС России будут постепенно занимать новые позиции на фронте в зоне проведения спецоперации, они уверенно наступают практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения.

Путин также отмечал, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. 23 октября российский лидер заявил, что твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что спецоперация завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. В такой ситуации конкретных временных рамок нет, сказал он.