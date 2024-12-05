Москва, 5 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 21 ноября открылась экспозиция Третьяковской галереи. За две недели её посетили 10 тысяч человек.

vdnh.ru

Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России. Она объединяет искусство и историю в пространстве восстановленного павильона. Проект подготовлен специально для павильона № 1 «Центральный». Выставка продлится до сентября 2025 года.

«#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в пространстве, которое открылось для посетителей после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30–50-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров в уникальных климатических витринах можно увидеть более 30 работ.

В первом зале посетителей могут увидеть проект Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи» (2007). Цикл состоит из четырех полиптихов: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна», обращённых к определенной теме, и составляет единую композицию. В пространство каждого холста художники поместили различные образы из знаменитых произведений русского искусства ХIХ–ХХ веков, используя метод компьютерного монтажа. Произведение представляет собой хрестоматию истории отечественной живописи.

Следующий зал украшает мозаичный триптих Александра Дейнеки «Хорошее утро», а также полотно художника «На открытии колхозной электростанции». Здесь же находятся две работы Василия Яковлева: «Сбор овощей. Обновлённая земля» (1927) и «Весенняя охота. Глухари» (1947).

Отдельное пространство отведено под видеоинсталляцию Дмитрия Венкова «Гимны Московии» ― путешествие по трём архитектурным стилям Москвы: сталинскому ампиру, советскому модернизму и современной архитектуре.

В зале, где представлен монументальный горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», обнаруженный в ходе реставрации «Центрального», сейчас можно увидеть майоликовое панно Исидора Фрих-Хара «Жить стало лучше, жить стало веселее!» («Праздник в азербайджанском колхозе») 1939 года.

В пятом зале собраны хрестоматийные авторы и полотна: «Лето» Аркадия Пластова, «Колхозный праздник» Сергея Герасимова, «Спартакиада народов СССР» Сергея Лучишкина, картины Тараса Гапоненко, Александра Герасимова, Георгия Нисского, Юрия Подляского и Якова Ромаса.

В центре купольного зала находится модель знаменитой скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». С ней соседствуют произведения Ивана Шадра, Сарры Лебедевой и других мастеров.