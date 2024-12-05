Вашингтон, 5 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что не уйдёт со своей должности, пока не услышит «внутренний голос». Об этом он рассказал в интервью журналу Wired.

Global Look press/Jay Mallin/ZUMAPRESS.com

С ним беседовал журналист Стивен Леви, который поинтересовался у 64-летнего предпринимателя, когда тот собирается уйти на пенсию.

«Я буду работать, пока голос в моей голове не известит: «Пора», — ответил Кук.

Миллиардер уточнил, что сразу после такого решения он начнёт поиски своего преемника. Кук признался, что не может представить свою жизнь без Apple, поскольку работает в компании с 1998 года.

Глава корпорации подчеркнул, что речь идёт о подавляющей части его взрослой жизни. Кук стал главой корпорации в августе 2011 года, незадолго до смерти от рака основателя компании Стива Джобса.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2020 года стало известно, что Тим Кук получил от Apple в подарок крупный пакет акций этой компании. Такое решение в организации объяснили тем, что глава корпорации доказал свою «верность ценностям и принципиальности».